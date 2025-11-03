Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen festivalin kapanış ve ödül töreni, Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde yapıldı. Gecede, dün hayatını kaybeden Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Engin Çağlar da anıldı.

BÖCEK'TEN MEKTUP

Gecede ilk olarak Muhittin Böcek'in mesajı okundu. Muhittin Böcek mektubunda, "Altın Protakal sadece bir festival değildir. O bu şehrin vicdanıdır. Adaletin, umudun, emeğin ve yaratıcılığın buluştuğu en sıcak kalptir" dedi.

Altın Portakal'ın ana yarışmasında "Ulusal En İyi Film Ödülü", Seyfettin Tokmak'ın yönettiği "Tavşan İmparatorluğu" filmine gitti. Geceye damga vuran film 7 ödül birden kazandı.

İŞTE DİĞER ÖDÜLLER

Festivalde "En İyi Kısa Film Ödülü" Deniz Koloş'un "Ölüm Bizi Ayırana Dek" filmine, "Belgesel Jüri Özel Ödülü" ise Rıza Oylum'un yönetmenliğini üstlendiği "Yerli Yurtsuz" filmine verildi. "En İyi Belgesel Film Ödülü" kategorisinin kazananı da "Roman Gibi" filmiyle Tayfun Belet oldu. "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü "Erken Kış" filmindeki rolüyle Leyla Tanlar, "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü ise "Parçalı Yıllar" filmindeki rolüyle Yetkin Dikinciler aldı.

"Uluslararası En İyi Film Ödülü"nü de "A Poet" filmi kazandı. 'Uluslararası Uzun Metraj Yarışması'nda ise "En İyi Erkek Oyuncu" ödülü "A Poet" filminden Ubeimar Rios'a "En İyi Kadın Oyuncu" de "Adam's Sake" filmiyle Lea Drucker'a gitti. "En İyi Yönetmen Ödülü"nü "Father" filminin yönetmeni Tereza Nvotova'ya, "Jüri Özel Ödülü" de "İlahi Komedya" filmine verildi.

'Parçalı Yıllar' filmindeki rolüyle 'Cahide Sonku Ödülü'nü alan 81 yaşındaki Bilge Şen'in yaptığı konuşma ise geceye damga vurdu.

"81 YAŞINDA HÂLÂ ÇALIŞIYORUM"

Usta oyuncu konuşmasında şunları söyledi:

"65'inci senem. Hâlâ çalışıyorum. Bazen konuk oyuncu, bazen bir bölüm, bazen iki bölüm. Hani yukarıdakiler 1,5 milyon, 2 milyon. Yurt dışında oynarsa yüzde, biz oynuyoruz 5 bin, 6 bin, 10 bin. Bunun yanı sıra devlet sanatçısıyım. Devlet konservatuvarı mezunuyum. Berlin Ensemble mezunuyum. Actors Studio mezunuyum. 52 tane oyunda başrol oynadım, 46 senede. Tiyatroyu hiçbir şeye değişmem."

"Ayrıca, o kadar güzel filmlerde oynadım ki, hepsinin sayısı olsa olsa 13, 14. 'Babam ve Oğlum'da oynadım. Ne mutlu bir şey. Onun için film dünyası bizim için gelip geçici ama tiyatro tabii ki kalıcı. Şimdi de ne yapıyorum? Devlet bana o kadar az bir maaş veriyor ki, yoksulluk sınıfının altındayım."

Özel ders veriyorum. 81 yaşında hala çalışıyorum. Ama çalışmam lazım. Zaten çalıştığım için 30 yaşında gibiyim. Yoksa öleceğim. Hep çalışıyorum, çalışıyorum, çalışıyorum. Herkese yaşlılık psikolojisine girmeden çalışmasını tavsiye ediyorum. Beynimin sol tarafı da çalışmaya başladı, çok mutluyum. Her şeyi hatırlıyorum.

"Özgürlük adına, içerideki dostlarımızın bir gün özgür kalması adına... Ülkemin, canım ülkemin, altı üstü zengin, dört denizi olan ülkemin, özgürlüğe kavuşup demokrasiyle idame etmesini istiyorum. Ölünceye kadar, ölünceye kadar..."