Motosikletin çarpması sonucu 85 yaşında yaşamını yitiren usta oyuncu Engin Çağlar, Şişli Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

Usta sanatçının cenazesine, ailesi, sevenleri ile Nuri Alço, Ediz Hun, Teoman Ayık ve Ali Rıza Binboğa'nın arasında olduğu sanat dünyasından birçok isim katıldı.

Engin Çağlar'ın eşi Filiz Vural Çağlar, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Herkes burada, herkesin kalbi bizimle ona da inanıyoruz. Bütün Türkiye'mizin başı sağ olsun. Olayla şu anda avukatlarımız ilgileniyor" dedi.

Engin Çağlar'ın oğlu Eser Övet, babasının geçirdiği kazadan bahsederek, şunları kaydetti:

"İnşallah (böyle bir kaza) bundan sonra kimsenin babasını, çocuğunu bulmaz. Tüm Türkiye'nin başı sağ olsun. Sapasağlam bir adamdı, her şeyi yer, içerdi, ilaç kullanmazdı, her işini kendi yapardı. Biz ailece beraber yaşardık. İşleriyle kendi ilgilenirdi, bir sürü projesi vardı, hala film bile yapabilirdi ama kader kısmet bugüne kadardı. Sevenleri asla üzülmesin en güzel şekilde yaşadı."

Engin Çağlar 'Kadın Değil Baş Belası', 'Kınalı Yapıncak', 'Feride', 'Makber' ve 'Rüyalar Gerçek Olsa' gibi çok sayıda Yeşilçam filminde rol almıştı.