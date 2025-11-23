Ünlü oyuncu Halil Ergün, evinin ölümünden sonra müzeye dönüştürülmesini istediğini açıkladı. Sanatçının bu isteği, sadece kişisel bir arzu değil, aynı zamanda kültürel bir miras bırakma çabası olarak değerlendiriliyor.

Ergün, hayatı boyunca edindiği tecrübelerin ve sanat yolculuğunun bir müze aracılığıyla gelecek nesillere aktarılmasının kendisini mutlu edeceğini ifade etti.

Halil Ergün, evinin bir “yaşam müzesi”ne dönüşerek, Türk sinemasının tarihine katkıda bulunmasını ve ziyaretçilere ilham kaynağı olmasını amaçladığını dile getirdi.