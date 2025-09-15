'Kızılcık Şerbeti'nde ilk sezon 'Abdullah' karakterine hayat veren Settar Tanrıöğen, 26 Ocak 2024'te beyin kanaması nedeniyle iki kez operasyon geçirmiş ardından dizideki rolünü Ahmet Mümtaz Taylan'a devredip oyuncu kadrosundan ayrılmıştı.

15 Mart 2024'te de sağlığına kavuşup hastaneden taburcu olan Tanrıöğen, 'Kızıl Goncalar' dizisiyle ekranlara dönmüştü.Oyuncu dizide 8 bölüm rol aldıktan sonra projeye veda etmişti.

Daha birçok projede yer alan usta oyuncu evinin kapılarını 'Evrim Akın ile Ev Gezmesi' programına açtı.

KIZINA ALMIŞTI

Normalde yeşillikler içindeki Kocaeli Kandıra'daki çiftlik evinde sakin bir hayat süren Settar Tanrıöğen, İstanbul'a geldiğinde yıllar önce kızı için aldığı şirin, iki oda bir salondan oluşan dairede konaklıyor.

Salona girer girmez toprak tonlarda bir köşe koltuk görülüyor. Hemen karşısında büyükçe bir ünite ve kitaplar var.

Ünitenin her bir rafında dikkat çeken objeler yer alıyor. Yıllar öncesine dayanan anılar fotoğraflar da bulunuyor.

Salonda yer alan sade ve düzenli Amerikan mutfak, evin genel sıcak atmosferini tamamlayarak modern ve kullanışlı bir alan yaratıyor.

Salonla birleşik olan mutfak, sosyal etkileşimi artırırken, hemen yanından başlayan merdivenler evin yatak odasına çıkışı sağlıyor.

Yatak odası da minimalist bir yaklaşımla döşenmiş. Bir de patili dostu Sürmeli isimli kedisi de burada yaşıyor.

Tiyatroya ilk adım attığı yılları, oyunculuğa nasıl başladığını anlatan usta oyuncu geçimini sağlamak için sandviç sattığı dönemlerden de bahsetti. Ve ailesindeki herkesin, onun bir gün tiyatrocu olacağını söylediğini dile getirdi.