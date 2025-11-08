Şişli'de yolun karşısına geçmeye çalışan Türk sinemasının efsane jönlerinden Engin Çağlar'a motosiklet çarptı. Hastaneye kaldırılan Çağlar tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

"KENDİ HATASI"

Sanatçı gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlanırken usta oyuncu Salih Güney de meslektaşı hakkında konuştu.

Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen 80 yaşındaki Güney, Engin Çağlar'ın vefatıyla ilgili "Kendi hatası. Yaya geçidi varken! Orası hızlı bir yer. Çok tehlikeli. Trafik ışığı yok" dedi.

"KOAH BAŞLADI"

Salih Güney kendi sağlığıyla ilgili de "Zamanında çok sigara içtiğim için nefes alma sorunum var. 5-6 ay önce KOAH başladı. Sigara içenlere tavsiyem; sakın içmeyin. Geçenlerde katıldığım baloda bir doktor beni çağırdı, şimdi ona gidiyorum. Aslında bırakmıştım ama akşam yemeklerinden sonra dayanamıyorum. 60 senedir içiyorum" ifadelerini kullandı.