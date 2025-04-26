2006 yılından beri 'Arka Sokaklar' dizisinde 'Rıza Baba' karakterine hayat veren usta oyuncu Zafer Ergin, 'Aslı Şafak'la İşin Aslı' adlı programa konuk oldu.

Samimi açıklamalarda bulunan Ergin, uzun süre yer aldığı 'Kurtlar Vadisi' dizisinden ayrılma nedenini de konuştu.

Zafer Ergin, "Arka Sokaklar' öncesi bir diziyi de yeni bırakmıştım, zararlı olduğu için kötü alışkanlıklara yol açtığı için. Üstelik çok sempatik şartlar da vardı" dedi.

"İLKELERİM, PRENSİPLERİM VAR"

Bazı oyuncuların 'Kurtlar Vadisi' dizisinden ayrıldığı için kendisini eleştirdiğini söyleyen Ergin, "Bazı oyuncu arkadaşlar, 'Neden bıraktın? Zafer ağabey dünyanın parasını alıyorsun?' gibi şeyler söyledi. Benim ilkelerim, prensiplerim ve düşüncelerim var. Televizyon, büyük bir silahtır. Televizyonların insanları iyiye, doğruya, güzele yönlendirebilme olanağı vardır" şeklinde konuştu.