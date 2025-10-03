"Kara para" aklama suçlamasıyla bir süre cezaevinde kalan fenomen Dilan Polat, bu kez sosyal medyadaki ifadesiyle dikkat çekti.

Usta oyuncu Tamer Levent, Polat’ın sosyal medya hesabındaki biyografi kısmına "sanatçı" yazmasına tepki gösterdi.

Tamer Levent şu ifadeleri kullandı:

"Sanatçı kelimesi meslek ismi olarak kullanıldığında, bunu duyan kişi o mesleğin ne olduğunu anlıyor mu? Tanımı yapılabiliyor mu? Özlük hakları belirlenmiş mi?..

Benim bildiğim, sanatçı olabilmesi için insanın bir mesleği olmalı ve o da mesleği sanat olarak yapma felsefesini benimsemiş olmalı.

Ama "sanat" başı sonu olan bir felsefe değildir ki. Bitmeyen bir yolculuktur. Kuşaktan kuşağa aktarılan."

Polat'ın saçlarına Amerikan doları ve Euro takarak klip çektiği enerji şarkısı 200 milyon izlenme almıştı.