'Silahları Ellerinde Öldüler' filmiyle sinemaya adım atan, 'Dila Hanım', 'Bir Zamanlar Çukurova' ve 'Diriliş Ertuğrul' gibi birçok yapımda rol alan Hülya Darcan, sunuculuğunu Ahmet Mümtaz Taylan’ın üstlendiği 'Empati' programına konuk oldu. Usta oyuncu çarpıcı açıklamalarda bulundu.

1974 yılında meslektaşı Tanju Korel ile evlenen Hülya Darcan, o dönemde aldığı kararı şu sözlerle anlattı:

"Evlendiğim zaman sinemayı bıraktım. 'Aile çok önemli' dedim, aileme 4 kol sarıldım. Hata mıydı tartışılır! Keşkelerim çok fazla! Ve o keşkeleri düşünmemeye çalışıyorum, düşünürsem kendime çok kızıyorum. Başka türlü bir yolu olmalıydı, başka türlü bir yaşam olmalıydı, onu düşünemedim."

"İMALARDA BULUNDU"

"Bırakmanın nedeni Tanju Korel'in kıskançlığı mıydı?" sorusuna Darcan, şu yanıtı verdi:

"Bu! Sadece bu! 'Evleneceğiz ama sen de sinemayı bırakacaksın' demedi ama o kadar güzel imalarda bulundu ki! Şu anladım iki yol vardı, ya evlenip evinde oturacaksın, kuru fasulye pişireceksin, kocanın gömleklerini ütüleyeceksin, çocuklarının bezlerini yıkayacaksın, çünkü o zaman rahatlık yoktu, 70'lerden bahsediyorum, yardımcı falan yok. Ya evimi tercih edecektim, ya da 'işimi yaparım' diyecektim."

"Ben ikinci şıkkı yapamazdım, çünkü gerçekten çok büyük huzursuzluklar olurdu. Tahmin edemeyeceğiniz kadar büyürdü. Ben rezillikten, olaydan çok korkan bir insanım. Ketum bir hayatım var. Keşke karşımdaki insan hoşgörülü olsaydı..."

"AŞK DEĞİLDİ"

Yıllar sonra evliliğini değerlendiren Hülya Darcan, duygularını samimi ifadelerle dile getirdi:

"Çok üzüldüğüm, canımın acıdığı, kahrolduğum günlerim, gecelerim oldu. Ama ya bu deveyi güdeceksin, ya bu diyardan gideceksin, ben gidemezdim, ben gütmeye devam ettim. Aşk hayır, aşk değil. Aynı yatakta uyansak da, aşk değil! Aynı evi paylaşıyoruz. Aynı mutfakta yemek yiyoruz. Bitti. Çok fazla belli etmese bile, ben Tanju'nun bu kadar kıskanç olduğunu çok az biliyordum, evlenince içinden bir canavar çıktı."

"KIZLARIM EN BÜYÜK ARKADAŞLARIM"

Kızlarının babalarına çok düşkün olduğunu söyleyen Darcan, büyük kızı Zeynep ve torununun Amerika'da olduğunu dile getirdi:

"En büyük arkadaşlarım kızlarım. Onlarla her gün konuşuruz. Bergüzar oyuncu olmaya karar verdiğinde Tanju hiç tepki vermedi. Onun bütün şeyi banaydı, çocuklarına hiçbir şey demezdi."

20 YIL ÖNCE VEFAT ETTİ

Tanju Korel 21 Eylül 2005 tarihinde hayatını kaybetmişti.