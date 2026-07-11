Türk edebiyatının usta şair ve yazarlarından Ahmet Telli'nin cenaze programı belli oldu. Telli için yarın Ankara'da düzenlenecek törenin ardından cenazesi Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Paylaşılan programa göre, Ahmet Telli için ilk tören saat 11.00'de Ankara'da, İnşaat Mühendisleri Odası'nın Necatibey Caddesi'ndeki binasında gerçekleştirilecek. Telli'nin naaşı, ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedilecek.

TÜRK ŞİİRİNİN UNUTULMAZ İSİMLERİNDEN BİRİ OLDU

Toplumcu gerçekçi şiirin önde gelen temsilcileri arasında gösterilen Ahmet Telli, eserlerinde hüzün, sevda, direniş ve isyan temalarını kendine özgü üslubuyla işleyerek Türk edebiyatında önemli bir iz bıraktı.

2 Aralık 1946'da Çankırı'nın Eskipazar ilçesinde dünyaya gelen Telli, öğretmen okullarındaki eğitiminin ardından köy öğretmenliği yaptı. Daha sonra Gazi Eğitim Enstitüsü'nü tamamlayan şair, Kastamonu, İnebolu, Doğanyurt, Kırıkkale ve Ankara'da uzun yıllar Türkçe ve edebiyat öğretmeni olarak görev yaptı.

ÖĞRETMENLİKTEN YAYINCILIĞA UZANAN YAŞAM

1981 yılında sıkıyönetim döneminde tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Ahmet Telli, yargı sürecinin ardından yayıncılık, editörlük ve kitapçılık alanlarında çalışmalar yürüttü. Mahkeme kararıyla 1993 yılında yeniden öğretmenliğe dönen Telli, bir süre sonra emekliye ayrıldı.

İlk şiiri 1961 yılında yayımlanan usta şair, "Yangın Yılları", "Hüznün İsyan Olur", "Dövüşen Anlatsın", "Saklı Kalan", "Su Çürüdü", "Belki Yine Gelirim", "Nida" ve "Veda Divanı" gibi çok sayıda esere imza attı.

Edebiyat yaşamı boyunca Ömer Faruk Toprak Şiir Ödülü, Yazko Şiir Özendirme Ödülü, Nevzat Üstün Şiir Başarı Ödülü, Altın Portakal Şiir Ödülü ve PEN Türkiye Şiir Ödülü'nün de aralarında bulunduğu birçok ödüle layık görülen Ahmet Telli, Türk şiirine bıraktığı güçlü mirasla anılmaya devam edecek.