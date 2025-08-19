Cem’in cenazesi, yarın Ankara Karşıyaka Mezarlığı’ndaki Ahmet Efendi Camii’nde, ikindi namazını müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Ressam ve TRT haber spikeri Çağatay Gökmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "ışığın ressamı" olarak da bilinen Yakup Cem’in ölümünü duyurdu. Gökmen, uzun yıllardır Türkiye’de yaşayan sanatçının “Kutsal Emanetler” adlı tablosunun kısa süre önce yüksek bir meblağa alıcı bulduğunu ifade etti.

YAKUP CEM KİMDİR?

1949 yılında İran’ın Tebriz kentinde doğan Yakup Cem, çocukluk yıllarından itibaren resme ilgi duymaya başladı. Sanat hayatına Hacı İslamiyan’ın yanında devam etti.

Tezhip, minyatür ve oryantal resim çalışmalarıyla dikkat çeken Cem, İngiltere’de Oxford, Paris’te Osmanlı’nın Kuruluşunun 700. yılı etkinlikleri kapsamında, ayrıca Los Angeles Fullerton’daki California State Art University ve New York’ta sergiler açtı.

Çok sayıda karma sergide eserlerine yer verilen sanatçı, Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde öğretim görevlisi olarak çalışıyordu ve 17 yıldır Türkiye’de yaşıyordu.

Sanatında deri, kemik, boynuz, bağa, altın ve mücevher gibi farklı materyaller kullanan Yakup Cem, eserlerine işlediği incelik, sabır ve duygusallık ile tanındı.

Kedinin boynundan aldığı kılları güvercin teleğinden geçirerek hazırladığı özel fırçalar kullanan sanatçı, çalışmalarını kendi yaptığı büyüteç yardımıyla gerçekleştiriyordu.

Yağlıboya resimde özel bir teknik geliştiren Yakup Cem, altın uygulama ve kabartma yöntemlerinde ustalığıyla biliniyordu. Son dönem çalışmalarında yağlıboyaya ağırlık verdiği belirtildi.