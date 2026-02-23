Çağdaş Türk edebiyatında öykü, roman, deneme ve çocuk kitabı türlerinde birçok eser veren yazar Necati Tosuner hayatını kaybetti.

Tosuner'in kaybını Melih Yıldız duyurdu.

NECATİ TOSUNER KİMDİR?

Necati Tosuner (d. 18 Haziran 1944, Ankara), çağdaş Türk edebiyatında öykü, roman, deneme ve çocuk kitabı türlerinde öne çıkan ve yirmiden fazla eseri bulunan Türk yazardır. Kayseri - Develi kökenli, memur bir ailenin çocuğudur. Tam adı Osman Necati Tosuner'dir. Dört yaşında tavana asılı salıncaktan düşerek sırtında kambur oluşması, biyografisinde dönüm noktası olmuştur. Yaşadığı sakatlık birçok eserinin ana temasında iz bırakmıştır.

Necati Tosuner'in yaşam özeti incelendiğinde ilk-orta öğrenimini Ankara’da tamamladığı; yazar olma hevesiyle İstanbul'a geldiği ve 1966'da Pertevniyal Lisesi'nden mezun olduğu, İstanbul Üniversitesi Felsefe eğitimini yarıda bıraktığı görülmektedir. Lise yıllarında yazmaya başlayan Tosuner’in kitapları TDK Roman Ödülü, Haldun Taner Öykü Ödülü, Sait Faik Hikâye Armağanı, Attilâ İlhan Roman Ödülü, Erdal Öz Edebiyat Ödülü gibi pek çok ödüle değer görülmüştür. Türkiye Yazarlar Sendikası, PEN Türkiye ve Reklam Yazarları Derneği üyesi olan Necati Tosuner 23 Şubat 2026'da hayatını kaybetti.