Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, 11 Temmuz 2015 tarihinde gerçekleştirilen usulsüz ihaleyle 4 bin 831 metrekare arazinin İ.H.K.'ye satıldığı, köy muhtarlığının ihaleden elde edilen 1 milyon 520 bin TL parayı da usulsüz olarak kullanıldığının tespit edildiği ileri sürüldü.
10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Jandarma'nın 21 Şubat'ta yaptığı operasyonla "kamu kurum ve kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırma", "görevi kötüye kullanma" iddiasıyla 10 kişi gözaltına alınarak, dijital materyallerine el konuldu.
Edirne Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerin sorgusu sürüyor.