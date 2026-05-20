Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat: 09.00'da, 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Adıyaman, Elazığ ve K.Maraş'ta da hissedildi. Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'un depremi 15 gün önceden nokta atışı bildiği ortaya çıktı. Gazeteci Sevilay Yılman 'Üşümezsoy müneccimlere bile taş çıkartır' diyerek şu ifadeleri kullandı:

NOKTA ATIŞI BİLMİŞ

"Malatya’daydım. Ve şu alttaki açıklamayı yaptıktan sonra hocamı 5 Mayıs’ta aradım. 'Battalgazi’de stres birikti Sevilay. Evet orada 5.5, 5.6 gibi bir deprem bekliyorum kısa zamanda' demişti. Gerçekten inanılmaz bir bilim insanı. Tek kelime ile bravo!

Depremin ardından eğitim faaliyeti verilen okullardaki öğrenciler sınıflarından çıkarıldı. Eğitime bir gün ara verildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat: 09.00 sıralarında merkez üssü Battalgazi ilçesi olan 5.6 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Depremin, 7.03 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Kentte şiddetli biçimde hissedilen depremin, Diyarbakır, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da da hissedildiği öğrenildi.

BELEDİYE BAŞKANI ER: HENÜZ BİR İHBAR GELMEDİ

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, "Güçlü bir sarsıntı oldu. 4.4 km derinliği olduğunu öğrendik, o nedenle şiddetli hissettik. Şu ana kadar herhangi bir ihbar gelmedi. Çok şiddetli hissettik" dedi.

ELAZIĞ VALİLİĞİ: HASAR İHBARI YAPILMADI

Elazığ Valiliği, Malatya’nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen ve kentte de hissedilen 5.6 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama yaptı. Valilik açıklamasında, kentte yapılan herhangi bir hasar ihbarının olmadığı belirtilerek, “İçişleri Bakanlığı (AFAD) Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, Malatya ili Battalgazi ilçesinde 20/05/2026 tarihinde saat 09.00'da 5.6 MW büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. İlimizde de hissedilen deprem sonrasında ilimizdeki AFAD, 112 ihbar hatlarına herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır. Bütün birimlerimiz depremin ilimizdeki etkilerini yakından takip etmektedir” denildi.

UZMANLARDAN İLK DEĞERLENDİRMELER

Malatya'daki depremin ardından deprem bilimcilerden de değerlendirmeler gelmeye başladı. Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, 5.6 büyüklüğündeki depremin 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin artçısı olarak nitelendirdi.

Ercan, "Bugün Malatya’da olan M5,6 büyüklüğündeki deprem 6 Şubat 2023 yılında olan toplam sekiz büyüklüğündeki bir gerginlik boşalmasına denk gelen büyüklükteki dört depremin artçısıdır. Jeofizik olarak gelecek günlerde daha büyük bir deprem olabilir mi sorusunu Yanıtlama olasılığı yoktur. Ancak 1:55 yıllık deprem bilimci olarak böyle bir beklentim yok. M5,6’lık deprem bölgede betonarme yapılarda yıkıntı yapmaz. Ancak taş köy evlerinde duvar çatlamaları, baca yıkılmaları, minarelerde çatlamalara neden olabilir" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Süleyman Pampal, 5.6 büyüklüğündeki depremle ilgili CNN TÜRK’e yaptığı açıklamada Malatya’nın oldukça hassas bir bölge olduğunu çevredeki fayların 7’nin üzerinde deprem üretebileceğini ama asıl sırada bekleyenin Yedisu Fayı olduğunu söyledi.

‘YEDİSU FAYI BENİ KORKUTUYOR’

Daha önce bölgede olan depremler sonrası Prof. Dr. Süleyman Pampal ile görüştüğümde yine Yedisu Fayı’na dikkat çekmişti. Uzman isim şu bilgileri paylaşmıştı:

-- Yedisu Fayı, Bingöl ile Erzincan arasında yaklaşık 75-80 kilometrelik bir fay kuşağı… Üstelik Doğu Anadolu Fay Zonu tam da burada Kuzey Anadolu Fay Zonu ile kesişiyor. Bu fay 200-250 yıldır kırılmadı. Deprem kayıtlarına baktığımızda 7.4 büyüklüğünde deprem ürettiği görülüyor.

-- Bugünden faya baktığımızda enerjisini biriktirdi ve tekrarlanma süresini tamamladı diyebiliriz. Zaten 6 Şubat depremlerinden önce ilk kırılacak yerlerden biri olarak Yedisu Fayı’na dikkat çekiyorduk. Özetle kuzeyde denize daha yakın yerlerden ziyade biraz daha güneyde yani Bingöl ve Erzincan çevresinde büyük deprem ihtimali bulunuyor.

Yedisu Fayı’nı en yakında çalışan isimlerden biri ise Bingöl Üniversitesi Enerji, Çevre ve Doğal Afet Araştırmaları Merkezi Müdürü Dr. Kenan Akbayram… Geçtiğimiz şubat ayında Malatya’da meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem sonrası konuştuğumuzda Akbayram da Yedisu Fayı’na dikkat çekmişti.

250 YILDIR KIRILMAMIŞ BİR SEGMENT

Yedisu Fayı’nın Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun doğu ucunda yer alan ve yaklaşık 240 yıldır kırılmamış bir segment olduğunun altını çizen Dr. Kenan Akbayram, şu bilgilerin altını çizmişti:

-- Yedisu Fayı, Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun Marmara’daki kollarıyla birlikte son yüzyılda deprem üretmemiş sismik boşluklarından bir tanesi. Bu fay kuşağında en son deprem 1784 yılında oldu. Kuzey Anadolu fayının deprem tekrarlanma aralığının 200-250 yıl olduğu düşünüldüğünde burada kısa süre içinde deprem olması çok olası.

-- Yedisu Fayı’nın yaklaşık uzunluğu 75 kilometre. Yedisu Fayı’nda en son yıkıcı depremin 1784 yılında gerçekleştiği kesine yakın bir bilgi. Yapılan hesaplar, 75 kilometrelik bu fayın tek bir depremde tamamen kırılması halinde 7.2 büyüklüğe kadar deprem üretebileceğini öneriyor.”

-- Biz bu tür analizleri kamuoyunu korkutmak için değil, risk azaltma politikalarına veri sunmak amacıyla yapıyoruz. Yedisu Fayı üzerinde halen jeodezik (GPS, InSAR) ve paleosismolojik çalışmalar yürütülüyor. Fayın yüzey izleri detaylı şekilde haritalandı, ancak derin yapı ve kırılma senaryolarına ilişkin modellemelerin daha da geliştirilmesi gerekiyor.