Deprem Bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, CNN Türk ekranlarında Sındırgı depremine dair yaptığı değerlendirmede, "Güney Marmara fayı 6,5 ile 7,0 arasında deprem üretebilir. Çınarcık üzerindeki faylar tarihte 5 defa kırıldı. Sarıgöl - Bandırma fayı da İstanbul için risk oluşturuyor." dedi.

Üşümezsoy'un bu tespiti üzerine Gazeteci Serkan Fıçıcı, İstanbul'da bir deprem beklenip beklenmediğine dair bir soru yöneltti.

"YAHU YETER BE" ÇIKIŞI

Üşümezsoy'un "O kadar deprem videom var. Birini dahi izlememişsin, burada programa konuk olmuşsun," yanıtına rağmen Fıçıcı ısrarlı sorusuna devam etti. Sonrasında Üşümezsoy, "Siz şurada hiç olmazsanız daha iyi. Şurada 10 milyon kişi bizi izliyor. Ama sen burada benim dakikamı alarak insanlarla bağımı koparıyorsun." dedi. Ardından Fıçıcı kendini bir kez daha ifade etmeye çalışırken Üşümezsoy bu kez "Yahu yeter be" diyerek bağırdı.

REKLAMA GİDİLDİ

Gerginliğin ardından programın sunucu Göksu Öngören Özgür reklam arası verdi. Reklam dönüşünde Şener Üşümezsoy'un stüdyoda olmadığı görüldü.