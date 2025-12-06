İnsanı insanlığından utandıran skandal Ankara Altındağ’da patladı:

Engelli bir çocuk güvercin kümesinde kuşlarla hayatta kalma mücadelesi veriyor! Ankara Abisi Derneği Başkanı Yasin Oyanık ortaya çıkardı, gitti, görüntüledi de Türkiye’nin haberi oldu. Kaymakamından muhtarına, polisine, bekçisine vatandaşına kadar kimse farketmedi Adnan’ı...

12 yaşında, belden aşağısı tutmuyor. Adnan, hiç okula gitmemiş, babası ölmüş, annesi terkedip gitmiş. Amcası da beslediği güvercinlerin yanına atmış. Torbada kuru ekmek ve hurda metal bardakta su. Yaşaması için Adnan’a reva görülen bu.

BU NASIL VİCDANSIZLIK

Adnan’ın yattığı yerin ne kapısı var, ne duvarı. Eski bir muşamba duvar olmuş. Harabe bunun yanında lüks kalır! Leş gibi kokuyor, kuş pisliği rutubete karışmış! Üstelik buz gibi soğuk!

Adnan’ın güvercinler ve böcekler dışında arkadaşı yok. Yasin Oyanık’ı gördüğü an yüzünde bir gülümseme beliriyor. İlgiye, sevgiye nasıl da hasret, anlayın.

Evet, tahmin edeceğiniz gibi Adnan kurtarıldı. Yıllardır fark etmeyenler birden ‘iyilik perisi’ kesildi. Süslenmiş laflar edildi, gerine gerine Adnan’a sağlayacakları imkanları anlattılar.

Adnan’ın çilesini görmesi gereken ama görmeyenler gece vicdanları rahat bir uyku çekecek. Diğer Adnanlar başka kuytu köşelerde soğuktan tir tir titrerken...

‘Türkiye ayağa kalkmalı’

Yaşanan dram, Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Elif Esen tarafından TBMM gündemine taşındı. Esen, “Bu çocuk nasıl fark edilmedi? Devlet bu çocuğu koruyamıyorsa bunun hesabı verilmelidir. Türkiye ayağa kalkmalı” dedi. Esen, sosyal hizmetlerden eğitim müdürlüğüne kadar birçok kurumun sorumluluğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

“İnanılmaz bir olay. Bir çocuk güvercin kafesinde bulunuyor; ona reva görülen yer bir kümes. Kuru ekmek ve suyla besleniyor. Kimse ilgilenmemiş. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bu çocuğa ulaşamamış. Okul çağını geçeli beş yıl olmuş; Milli Eğitim Bakanlığı takibini yapmamış. Sağlık Bakanlığı aramamış. Mahallenin bekçileri, kolluk güçleri, muhtarı nerede? Bir çocuk çaresiz bırakılmış.”