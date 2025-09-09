Kaan ÖZBEK

“Herkesin bir derdi var. Kiminin ekmeği bayat, kiminin pırlantası ufak.” diyor memleket şairi Nazım Hikmet... Bazılarının serveti hızla artarken, yoksullukla boğuşan çoğunluk artık canını veriyor.

BDDK verilerine göre, Türkiye’de milyonerlerin sayısı 2 milyon kişiyi geçti. Toplam servetleri ise 17 trilyon 476 milyar lira... Şatafatlı yaşam öyle arttı ki Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre 2024 yılında ultra lüks otomobil markaları olan Bentley, Ferrari ve Lamborghini satışları adeta patladı. En ucuz Ferrari modeli Türkiye’de 48 milyon lira...

ÖLDÜREN İHMAL

Ama yoksulluk öyle bir boyutta ki artık vatandaşın canını alıyor. Erzurum Pasinler’de dün Porsuk Mahallesi’nde adına “ev” denilen bir barakada, göçük meydana geldi. Evin halini görenlen bu insanlar burada nasıl yaşayabilmiş diye sorguluyor. Çoban Hamit Kara’nın karısı ve 2 çocuğuyla yaşadığı derme çatma yerde çatı üzerlerine çökünce, eşi Dilara Kara ve 7 yaşındaki oğlu Kerimhan ile 11 yaşındaki kızı Sudenaz hayatını kaybetti. O barakayı 2’si çocuk 3 kişi ölene kadar kimseler görmedi!

4 ÇOCUĞUYLA SOKAKTA

Bir utançta Antalya’da... annesinin rahatsızlığı nedeniyle şehir dışına çıkan Esra Dişçi (27), döndüğünde rögarın taşmasıyla evini su basmış ve eşyaları kullanılamaz durumda buldu. Eşinden yeni ayrıldığını belirten Dişçi’nin hiçbir güvencesi yok. Biri hasta, biri bebek, 4 çocuğuyla 2 haftadır sokakta yaşam mücadelesi veriyor.

Nokta ihalelerle birilerini zengin edenler ne 4 çocuğuyla sokakta yaşam savaşı veren Esra’yı; ne de yıllardır barakadan bozma evde yaşamaya çalışan Dilara ve çocuklarını görüyor.

Kimine saray kimine virane!

Ev kiraları pek çok kentte 20 bin liradan başlıyor. En ucuz ev ise 2 milyondan... Yoksulluk öyle bir boyutta ki sokakta yaşayan da var, barakadan bozma evlerde de.