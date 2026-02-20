İstanbul'da yürütülen uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda dört gün gözaltında kaldıktan sonra serbest bırakılan iş insanı Mehmet Tosmur’un Adana’da yaptırdığı huzurevi açıldı. Açılış törenine uyuşturucudan operasyonuna adı karışan Mehmet Tosmur katılmadı.

VALİ DE GELDİ



Açılışı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş ve AKP Sözcüsü Ömer Çelik yaptı. Adana Vali Yardımcısı İbrahim Küçük, MHP Milletvekili Sibel Ersoy, AKP Milletvekili Faruk Aytek de açılışa katıldı.

Adana’nın İmamoğlu ilçesinde inşa edilen 71 kişilik huzurevinin açılışında önce dua edildi, sonra kurdele kesildi.



‘ANNEMİN ALTINLARI’

Tosmur Grup Başkanı Fatih Tosmur, huzurevinin temellerinde annesinin altınları olduğunu söyledi ve “Burada bir annenin yüreği var. Annem, ‘Büyüklerimiz için bir yaşam alanı yapmalıyız’ diyerek, biriktirdiği, anısı olan altınlarını bozdurdu ve bu eserin ilk harcını o koydu” dedi.