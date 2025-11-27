Veri Kaynağı'nın Eurostat verilerinden yola çıkarak derlediği haritaya göre; Avrupa ülkelerinin 'güvensizlik' oranı belli oldu.

İnsanlara, yaşadıkları şehirdeki insanlara güvenip güvenmedikleri sorusu yöneltilirken ankette; "katılmıyorum' ve 'kesinlikle katılmıyorum' cevaplarının toplamı hesaplandı. Ardından her ülkede bu oranın en yüksek olduğu şehir seçildi.

Almanya'da yaşadığı şehrin insanlarına güven oranı en düşük olan şehir yüzde 33,4 ile Berlin olurken, Londra'da bu oran yüzde 32,8 oldu. Barselona'da ise bu oran yüzde 29,4 seviyesinde.

Avrupa'nın kuzeyinde güven oranının oldukça yüksek olduğu görülürken; İtalya, Yunanistan ve Türkiye'de ise güven oranının gittikçe azaldığı görüldü.

TÜRKİYE BİRİNCİ AMA GÜVENSİZLİKTE

İtalya'nın en 'güvensiz' şehri yüzde 49,3 ile Roma olurken Yunanistan'da 63,7 ile Atina o kentte yaşayanların kendisini en güvensiz hissettiği ikinci ülke oldu.

Güvensizlik oranının Türkiye ve Avrupa'da en fazla olduğu şehir ise yüzde 72,3 oranla İstanbul oldu.