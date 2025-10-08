Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu, Eylül 2025 Kadın Cinayetleri Raporu’nu yayımladı, rakamlar korkunç... 1 Eylül - 30 Eylül arasında 27, yılın ilk 9 ayında ise 290 kadının erkekler tarafından öldürüldüğü belirtildi. Ayrıca Eylül’de 7 şüpheli ölüm gerçekleşirken, 9 ayda ise bu rakam 71 olarak kayıtlara geçti.

ÇOĞU EVDE KATLEDİLDİ

Eylülde öldürülen kadınların yüzde 48’inin 19-35, yüzde 23’ünün de 36-50 yaş aralığında olduğuna dikkat çekildi. Ayrıca kadınların 17’sinin kendi evinde, 5’i kamusal alanda, 2’si iş yerinde, biri ise ormanda katledildi. Yılın ilk 9 ayında 290 kadının öldürüldüğü vurgulanırken, bunların 123’ünün evli, 73’ünün bekar, 27’sinin boşanmış, 8’inin dini nikahlı olduğu belirtildi.

Federasyon Başkanı Canan Güllü, rakamlarla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

ŞİDDET RUTİNLEŞTİ

“Katliamların maalesef rekora koştuğunu görüyoruz. Cinayetlerin çoğu ateşli silahlarla gerçekleşti. Bireysel silahlanmanın altını çizelim. Hukuki uygulamadaki cezasızlık, koruma ve önleme mekanizmalarının yetersizliği, kadına karşı şiddetin rutin bir hale gelmesi, İstanbul Sözleşmesi sonrası yaşadığımız trajik olayların bir bütününü izah etmeye yeterli.”

Kadına şiddet araştırması sonuçları

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile TÜİK’in birlikte hazırladığı Türkiye’de Kadına Yönelik Şiddet Araştırması-2024 sonuçları dün açıklandı. Buna göre, kadınların yüzde 12.8’i fiziksel şiddete maruz kalıyor. Fiziksel şiddete en fazla yüzde 14.7 ile 35-44 yaş grubundaki kadınlar olarak belirlendi.