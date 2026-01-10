İddiaya göre, Mesleki Eğitim Merkezi’nde görev yapan öğretmen D.T., 4 Kasım 2025’te Ş.A., E.K., D.D., A.Y., E.N.K. ve N.K. isimli öğrencileri evine götürdü ve temizlik yaptırdı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, öğretmen D.T. hakkında “insan ticareti” suçlamasıyla soruşturma başlatıldığını açıkladı. D.T. gözaltına alındı. İzmir Valiliği de olayla ilgili idari soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Valilikten yapılan açıklamada, “Öğretmen D.T. görevden uzaklaştırılmış, ilgili hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmuştur” denildi.