Moda devlerinin zaman zaman sunduğu aykırı koleksiyonlara eklenen bu yeni parça, kısa sürede viral oldu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bir markanın gömlek üzerine dumanı üstünde bir ütü yanığı efekti ekleyerek bu ürünü satışa sunduğu görülüyor.

FİYATI TARTIŞMALARIN FİTİLİNİ ATEŞLEDİ

Ütü yanığı baskılı gömleğin bin doların üzerindeki satış fiyatı, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Güncel kurla yaklaşık 50 bin liraya yaklaşan bu meblağ, lüks tüketim ile tasarım arasındaki çizginin nerede bittiği sorusunu bir kez daha gündeme getirdi. Özellikle son dönemde "kusurlu" ve "yıpranmış" görünümlü kıyafetlerin fahiş fiyatlarla piyasaya sürülmesi, geniş bir kesim tarafından eleştirilerin odağı haline geldi.

"FAKİRLİK YİNE MODA OLMUŞ"

Tasarımı özgün bulan küçük bir kesimin aksine, kullanıcıların büyük çoğunluğu yüksek fiyata tepki gösterdi. Paylaşımların altına gelen, "Aynısını evde bedavaya yaparım", "Dalga mı geçiyorlar bu fiyat ne?" ve "Fakirlik yine moda olmuş ama sadece zenginlerin alabileceği bir fiyata" şeklindeki yorumlar dikkat çekti. Yırtık, kirli veya kusurlu tasarımların "yüksek moda" adı altında sunulması, sosyal medyada ironi konusu olmaya devam ediyor.