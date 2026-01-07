

Unutulmaz kötü baba karakterlerinden biri olarak Türk televizyon tarihine adını yazdıran Şemsi İnkaya, Beyoğlu'nda bir mekanda çay içerken görüntülendi. Yıllar sonra ortaya çıkan İnkaya, bir döneme damga vuran 'Üvey Baba' dizisinde 'Halil Güneşli' karakteriyle hafızalara kazınmıştı. BEYOĞLU'NDA GÖRÜNTÜLENDİ Beyoğlu'nda bir arkadaşıyla çay içip sohbet eden İnkaya'yı görenler şaşkınlığını gizleyemedi. 86 yaşındaki usta oyuncu sevenleriyle fotoğraf çekilip mekandan ayrıldı. İşte Şemsi İnkaya'nın son hali

