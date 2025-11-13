Bir dönemlerin en çok izlenen yapımlarından biri olan Üvey Baba, yayınlandığı dönem ekranlara damgasını vurmuştu. Dizideki karakterler de en az hikâye kadar hafızalara kazınmıştı. Bunlardan biri de üvey kızına yaptıklarıyla büyük tepki çeken baba rolünü canlandıran Halil karakteriydi.

ÜVEY BABA’NIN HALİL’İ YILLAR SONRA GÖRÜNTÜLENDİ

Usta oyuncu Şemsi İnkaya’nın hayat verdiği Halil karakteri, sert mizacı nedeniyle izleyicinin nefretini kazanırken İnkaya’nın oyunculuğu ise büyük takdir toplamıştı.

Dramı ve karakterin psikolojik derinliğini ustalıkla yansıtan İnkaya, uzun yıllar sonra geçen sene sokakta görüntülenmişti.

KİM DER 85 YAŞINDA...

Dizideki sert görüntüsünün aksine mütevazı tavırlarıyla dikkat çeken İnkaya, 86 yaşında olmasına rağmen hâlâ oldukça dinç görünümüyle ilgi topladı.