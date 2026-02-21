Gaziantep'in Ünaldı Mahallesi'nde 35 yaşındaki Muhammed V., yanındaki üç kişiyle birlikte üvey ablası Emine Yusuf'un evine gitti. Taraflar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan sözlü tartışma kısa sürede fiziksel şiddete dönüştü. Çıkan arbede sırasında Emine Yusuf darbedilirken, 15 yaşındaki kızı Zeynep V. bacağından bıçakla yaralandı. Saldırgan grup, evde bulunan altınları gasbederek olay yerinden hızla uzaklaştı.
DARBEDİLEN KADIN YAŞAMINI YİTİRDİ
Evden gelen sesleri duyan komşuların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin evdeki ilk müdahalesinin ardından yaralı anne ve kızı ambulansla Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Darbedilen Emine Yusuf, tedavi altına alındığı hastanede geçirdiği kalp krizi sonucu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Hayatını kaybeden kadının cenazesi, otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi. İşlemlerin tamamlanmasının ardından cenaze aile yakınlarına teslim edildi. Olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için harekete geçen polis ekipleri, Muhammed V. ve beraberindeki diğer şahısları kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri ve olayla ilgili soruşturma sürüyor.