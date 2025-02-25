Çoğu kişi sabahları vaktinde uyanabilmek için birden fazla alarm kurar ancak bu alışkanlık aslında sağlığa zarar veriyor. İspanya'nın ünlü uyku uzmanlarından ve klinik nörofizyolog Javier Albares, birden fazla alarmın fiziksel ve duygusal açıdan yorulmanıza neden olabileceğine dikkat çekti. Uyku düzeninin sık sık kesilmesi, özellikle uykunun son evresinde zararlı olabilir.

Albares, uykunun en kritik evresi olan REM uykusunda duygusal işleme sürecinin devrede olduğunu ve bunun özellikle gecenin ikinci yarısında yoğunlaştığını vurguladı. Bu süreç, duygu durumumuzu ve günlük deneyimlerimizi düzenlerken, 1 saatlik uyku kaybı sadece fiziksel dinlenme kaybı değil aynı zamanda REM uykusunun da önemli bir kısmını kaybetmek anlamına gelir.

Uyku uzmanı, iyi bir uyku düzeninin zihinsel ve fiziksel sağlık için temel olduğunu belirterek, uykunun hayatın en önemli yönlerinden biri olduğuna dikkat çekti. Uykunun yerini hiçbir şeyin tutamayacağını, bunun bir lüks değil bir gereklilik olduğunu ifade eden uzman uykusuzluğun iştah hormonlarını düzenlemekteki rolüne dikkat çekerek, uyku eksikliğinin kilo alma gibi sağlık sorunlarına yol açabileceğini de ekliyor.

Uyku bozuklukları ve nedenleriyle ilgili doğru yaklaşımın önemini belirtirken, bu konuda profesyonel bir yardım almanın gerekliliğini vurguladı.