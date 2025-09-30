Salı günü rekor seviyeye ulaşan altın, kâr satışlarıyla geri çekildi. Ons altın gün içinde 3.820 dolar civarındaki zirveden 3.800 dolara gerilerken, gram altın ise 5.068 TL’ye indi. Analistler, jeopolitik riskler ve Fed faiz indirimi beklentilerinin fiyatlamaları sınırlayabileceğini belirtiyor.

ONS ALTIN KAR REALİZASYONU YAŞIYOR

Altın fiyatları, salı günü Avrupa seansında gün içi zirveye ulaştıktan sonra geri çekildi. Piyasalarda belirgin bir temel katalizör eksikliği ve aşırı alım koşulları, yatırımcıların kâr realizasyonu yapmasına yol açtı.

GRAM ALTIN GÜN İÇİNDE 100 LİRA DEĞER KAYBETTİ

Gram altın 5 bin 176 lira olan rekorunun ardından yüzde 2,10 değer kaybederek 5 bin 62 liraya kadar geriledi. Öğle seansında 5 bin 87 lirada hareketleniyor. Kapalı Çarşı'da ise altın fiyatları tüm zamanların rekoru olan 5 bin 314 liradan 5 bin 220 liraya kadar düştü.

JEOPOLİTİK RİSKLER VE GÜVENLİ LİMAN TALEBİ

ABD ve Rusya arasındaki jeopolitik gelişmeler, altının güvenli liman statüsünü destekliyor. Trump yönetimi ile ilgili gelişmeler ve Gazze’deki çatışmalar, altına talebin devam etmesine katkı sağlayabilir.

FED FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİLERİ ALTINI DESTEKLİYOR

CME Group’un FedWatch Aracı’na göre, yatırımcılar Ekim ayında Fed’in faizleri 25 baz puan düşüreceğini %90 ihtimalle fiyatlıyor. Bu durum, doların zayıf kalmasını sağlayarak altın fiyatlarını destekliyor.

KISA VADELİ GÖRÜNÜM

Analistler, XAUUSD paritesinin kısa vadede zirve yaptığını doğrulamadan ve anlamlı bir düşüş için pozisyon almadan önce güçlü bir takip satışı olabileceğine dikkat çekiyor. Yatırımcılar ABD makro verilerini ve Fed yetkililerinin açıklamalarını yakından izliyor.