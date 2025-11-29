Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Türkiye’nin yeni bir yağışlı hava dalgasının etkisine gireceğini bildirdi. Hafta sonu boyunca Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu’nun batısında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı belirtildi.

MGM tahminlerinde, özellikle Marmara, Ege ve Batı Akdeniz’in batı kesimlerinde yağışların kuvvetli olmasının beklendiği, Ege’nin güney kıyıları ile Edremit Körfezi çevresinde yer yer çok kuvvetli yağış görülebileceği ifade edildi.

SARI VE TURUNCU KODLA UYARI YAPILDI

Antalya, Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Denizli, İzmir ve Manisa için sarı kodlu uyarı, Muğla için ise turuncu kodlu kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı yapıldı. İç kesimlerde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis öngörüldü.

MGM, yeni haftada hava sıcaklıklarının ortalama 5 derece düşmesinin beklendiğini; İç Anadolu ve Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde kar yağışının başlayacağını açıkladı. Vatandaşların ani hava değişimlerine karşı tedbirli olması istendi.