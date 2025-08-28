Hindistan’ın Odisha kentindeki Duduma Şelalesi’nde drone ile video çeken 22 yaşındaki Sagar Kundu, şiddetli akıntıya kapılarak hayatını kaybetti. Olay, Cumartesi günü meydana geldi.

Görüntülerde, Kundu’nun kayanın üzerinde durduğu sırada akıntıya kapıldığı ve birkaç saniye içinde gözden kaybolduğu görülüyor. Etraftakiler genç adamı çekmeye çalıştı ancak başarılı olamadı.

Kundu’nun arkadaşı Abhijit Behera, Kundu’nun panik içinde kamerasını ve ekipmanlarını kendisine fırlattığını, ancak onu kurtaramadıklarını belirtti.

Polis, başlatılan soruşturma kapsamında Kundu’nun hızla yükselen su seviyesi ile ilgili uyarıları dikkate almayarak şelaleye girdiğini aktardı. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.