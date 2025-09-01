Tarım ve Orman Bakanlığı'nın uzun süredir tartışmalara neden olan 'toprak düzenlemesi' bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.



Türkiye'de atıl durumda kalmış tarım arazilerini canlandırmak ve ekonomiye dahil etmek için hayata geçirilen uygulamada, 2 yıl boyunca ekim yapılmadığı tespit edilen tarım arazilerinin devlet tarafından kiralanması planlanıyor.



75 MİLYAR TL GELİR ELDE EDİLECEK



Söz konusu atıl arazilerin tarıma kazandırılmasıyla 75 milyar liralık gelir elde edileceği belirtildi. Edinilen bilgilere göre, Antalya'da 4 bin 300 dekar, Konya'da 10 bin dekar, Kayseri'de ise 1,650 parsel boş arazi tespit edildi. Bazı illerde kullanılmayan tarım arazisi tespit edilemedi. Geçen yıl ekilmediği tespit edilen ancak bu yıl ekilen araziler ise listeden çıkarıldı.



TARIM DIŞI KULLANIM YASAK



Tarlasını kiralamak isteyenler, tarım arazisi kiralama talep formu doldurarak il müdürlüklerine başvurabilecek. Başvurular ayrıca Tarım Arazileri Değerleme ve Edindirme Bilgi Sistemi üzerinden de yapılabilecek. Birden fazla başvuru olması halinde en yüksek teklifi veren öncelik kazanacak.



Teklif eşitliğinde, tarımsal potansiyeli yüksek olan veya arazisine bitişik işletmeye öncelik tanınacak. Kiralama bedelleri, bölgede benzer arazilerin ortalama fiyatlarına göre belirlenecek.



Araziler 7 gün boyunca muhtarlıklarda ve il müdürlüğü sitelerinde ilan edilecek. Sözleşmeler sezonluk olacak ve tarım dışı kullanım tespit edilirse feshedilecek. Kira gelirleri doğrudan arazi sahiplerine aktarılacak. Arazinin sahibi vefat etmiş ve miras paylaşımı yapılmamışsa, kira bedeli kamu bankasında açılacak hesaba yatırılarak hak sahiplerine teslim edilecek.



RIZA ŞARTI ARANMAYACAK



Söz konusu uygulamada, 2 yıl boyunca tarım arazisinde ekim yapmayan arsanın kiralanması için arsa sahibinin rızası aranmayacak. Doğrudan yetki alanı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na geçecek olan arazi için karar verici bakanlık olacak.