Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) 2024 yılına ilişkin denetimlerini tamamlarken, 7 Nisan 2025 tarihine kadar beyanname teslim etmesi gereken yüksek gelir grubu mensupları hakkında tebligat hazırlama işlemleri tamamlandı.



BU TUTARIN ÜZERİNDE KAZANANLAR DİKKAT!



Uygulama, geçtiğimiz yılın tamamında 3 milyon TL'nin üzerinde gelir elde edenleri kapsayacak.

Uzmanlar, tebligat almamaları halinde mükelleflerin 'pişmanlık başvurusu' yapabileceğine dikkat çekerken, aradan geçen 5 aylık süreye rağmen herhangi bir başvuru işleminde bulunmayan vatandaşlar içinse cezai işlem uygulanacak.



Eylül ayının başlamasıyla birlikte GİB tarafından adreslere tebligat yollama işlemlerinin tamamlandığı öğrenilirken, ilgili mükelleflerin tebligatı aldıktan sonra beyan etmedikleri tutarı cezalı şekilde ödemek zorunda oldukları belirtildi.

PİŞMANLIK BAŞVURU İÇİN SON ŞANS



Tebligat yollama işlemlerinin tamamlanmasına karşın, bazı adreslere söz konusu zarfların henüz ulaşmadığını hatırlatan uzmanlar, bu süre içerisinde Vergi Usul Kanunu mevzuatına göre pişmanlık hükümlerinden yararlanılabileceğine dikkat çekti.

Pişmanlık yasasından faydalanmak isteyen mükellefler için ilk yöntem olarak, ikamet edilen ilçede bulunan vergi dairesine yazılı dilekçeyle başvuru yapılabilir. İkinci yol ise Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinde bulunan 'Hazır Beyan Sistemi' üzerinden 'pişmanlık' seçeneğini işaretleyerek yeni başvuruda bulunmak.

Pişmanlıktan yararlananlar, ödenecek vergi tutarı kadar olan vergi ziyaı cezasından kurtulurlar. Sadece kanuni gecikme faizi oranındaki pişmanlık zammını öderler. Pişmanlık zammı 7 Nisan’dan sonraki her ay için aylık yüzde 4,5 olarak uygulanır.