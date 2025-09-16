Ali Can Polat



AKP’nin adeta bir seçim reklamı olarak kullandığı Togg’un yeni modeli T10F dün satışa çıktı. İktidarın seçim dönemi ‘Yerli ve milli’ olarak övdüğü Togg’un yeni modelinin en boş versiyonunun 1 milyon 878 bin TL’ye satılmaya başlandığı duyuruldu. En dolu versiyonunun fiyatı ise 3 milyon 248 bin TL’ye kadar çıkıyor. Bursa’da üretilmesine, yerli ve milli olarak lanse edilmesine rağmen Çin’den gelen benzer araçlarla benzer fiyatlara satılması büyük tepki çekti.



Türkiye’de toplumun yaklaşık yüzde 60’ı asgari ücret ve civarında maaşlara çalışıyor. Türkiye’de üretilen ve seçim dönemi ‘sizin arabanız’ denilerek reklamı yapılan Togg’un yeni otomobili T10F’in en boş versiyonunu almak için asgari ücretlinin 7 yıl boyunca hiç para harcamadan biriktirmesi gerekiyor. En ucuz versiyon tam 85 aylık asgari ücrete denk geliyor. En dolu paketi için aynı hesap yapıldığında ise 147 aylık asgari ücret gerekiyor. Yani bir asgari ücretli kendi ülkesinde üretilen yerli-milli bu aracı almak isterse 12 yıl boyunca hiç para harcamadan biriktirmesi şart.



UCUZ TOGG SEÇİMDE GELECEK



Togg’un yeni modelinin en boş versiyonu yüzde 25’lik vergi dilimine girmesine rağmen bu kadar pahalıyken, en dolu modelinde bu vergi dilimi yüzde 55’e çıkıyor. Togg yönetimi, bu araçların halkın ulaşamayacağı seviyelerde olduğunu kabul ederek ‘ulaşılabilir’ model için 2027 yılını işaret ediyor. Önümüzde herhangi bir erken seçim olmazsa bahsi geçen ulaşılabilir modelin de yine bir seçim öncesi piyasaya çıkacağına ve seçim yatırımı olarak kullanılacağına kesin gözüyle bakılıyor



ZORUNLU PAKETTE FİYAT OYUNU



TOGG’un yeni modelinde duyurduğu 1 milyon 878 bin TL’lik boş modeli almak mümkün değil. Markanın uygulamasına girip sipariş vermek istenildiğinde 40 bin TL’lik ‘teknoloji ve konfor paketi’ adıyla bir paket seçme zorunluluğu çıkıyor. Bu paketi seçince fiyat otomatik olarak 1 milyon 918 bin TL’ye çıkıyor ve aracın fiyatı yaklaşık 2 asgari ücret kadar daha artıyor. Asgari ücretlinin bu araç için çalışması gereken süre 2 ay daha artmış oluyor.