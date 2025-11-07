Uyku araştırmacısı Samuel Dunkell, uyku pozisyonlarının bireylerin yaşam tarzı, özgüveni ve duygusal yapısıyla doğrudan bağlantılı olduğunu belirtiyor.

SIRTÜSTÜ UYUYANLAR

Sırtüstü uyuyan kişiler genellikle kendine güvenen, düzenli ve hedef odaklı bireyler olarak tanımlanıyor. Bu kişiler bulundukları ortamlarda dikkat çekmekten çekinmez, hatta çoğu zaman ilgi odağı olmayı sever. Planlı bir yaşam sürer, başarıya giden yolda adımlarını sistemli şekilde atarlar.

Aynı zamanda özgüvenleri yüksektir ve kendi düşüncelerini açıkça ifade etmekten kaçınmazlar. Sınırlarını net çizer, eleştiriler karşısında yıkılmak yerine onları gelişim fırsatı olarak görürler. Uzmanlara göre bu grup, lider ruhlu bireylerin çoğunlukta olduğu bir kategori olarak öne çıkıyor.

YÜZÜSTÜ UYUYANLAR

Yüzüstü uyuyan kişiler, duygusal olarak daha hassas bir yapıya sahip olabiliyor. Araştırmalar, bu pozisyonda uyuyanların eleştirileri kişisel algılama eğiliminde olduklarını, bazen ani kararlar alıp aynı hızla kararsızlığa düşebildiklerini gösteriyor.

Buna rağmen enerjik, cesur ve girişken bir yapıya sahip olan bu kişiler, risk almaktan korkmuyor. Zaman zaman inatçı veya katı bir tavır sergileseler de içsel olarak güçlü bir azme sahipler. Başarısızlık karşısında kolay pes etmez, hedeflerine ulaşmak için mücadeleden vazgeçmezler.

BEDENİN DİLİ UYKUDAYKEN DE DEVAM EDİYOR

Uzmanlara göre uyku pozisyonu doğrudan kişiliği belirlemese de, kişinin özgüven düzeyi, duygusal denge ve ruh haliyle yakından bağlantılı. Bu nedenle uyku sırasında bedenin verdiği sinyalleri fark etmek, kişinin kendini tanıması için önemli bir ipucu olarak görülüyor.