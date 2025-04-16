Günümüz şartlarında uyku süresi giderek kısalıyor. Kimileri geceleri çalıştığı için uykudan mahrum kalırken, kimleri akıllı telefonla, bilgisayarla ya da TV izleyerek sabahlıyor.

Ayrıca stres, kaygı, hızlı yaşam temposu gibi faktörlerin yanı sıra bazı beslenme hataları da bu soruna neden olabiliyor. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Demet Erciyes, sağlıklı bir uyku için doğru beslenme yollarını açıkladı…

GÜN İÇİNDE YİYİP İÇTİKLERİNİZE DİKKAT!

Beslenme hataları uyku kalitemizi olumsuz etkileyebilir. Çünkü yiyip, içtiklerimizle uyku arasında güçlü bir bağ vardır. Dolayısıyla başta trans yağ, mısır şurubunun yanı sıra sayısız katkı maddesi içeren hazır gıdalardan ve içeceklerden uzak durulmalıdır.

Doğru beslenme alışkanlıkları, hem fiziksel hem de zihinsel sağlığı olumlu etkiler ve uykuya geçişi kolaylaştırır. Düzenli ve dengeli beslenmeyle, daha sağlıklı bir uyku süreci elde edilebilir.

HANGİ YAŞTA NE KADAR UYUMAK GEREKİR?

Vücut kendini ancak uykuda onarır. Yeterince uyumak bu onarım sürecini destekleyerek, hem bağışıklığı güçlendirir hem de yaşlanma hızını frenler. Kaliteli uyku süresi yaşa göre değişir. Yetişkinler için 7-9 saat, gençler için 8-10 saat, çocuklar için 9-11 saat, yaşlılar içinse 6-8 saat uyku önerilir.

Bu alışkanlıkları edinin

Yatmadan önce ağır yemeklerden kaçının. Özellikle akşam yemeğinde ağır, yağlı ve baharatlı yiyeceklerden kaçının, çünkü bunlar sindirimi zorlaştırarak uykunuzu bozabilir. Yemek ve uyku arasında da en az 3-4 saat zaman bırakın. Kafein tüketimini yatmadan 6-8 saat önce sınırlayın.

Her gün aynı saatte yatıp kalkmaya özen gösterin. Odanızı sessiz, serin ve karanlık (gece lambası, TV, cep telefonlarının yaydığı ışık melatonin hormonunun salgılanmasını engeller. Uyku öncesi elektronik cihazlardan uzak durun. Bu cihazları yatak odasında bulundurmayın) olmasına dikkat ederek, rahat bir uyku ortamı hazırlayın. Nem seviyesini yüzde 40-50 arasında tutun ve odayı yatmadan önce havalandırın. Yatmadan önce mümkünse ılık bir duş alın.

Bunlardan uzak durun

Kahve, çay, enerji içecekleri, çikolata gibi kafein içeren içecek ve yiyecekler uykuyu bozar. Alkol, uyku bölünmesine neden olur. Ağır ve yağlı yiyecekler, sindirim sürecini uzatarak rahatsızlık yaratır.

Şekerli gıdalar ve işlenmiş karbonhidratlar, kan şekerini hızlı yükseltip düşürdüğü için gece uyanmalara neden olabilir. Hormonal dengesizliklere yol açarak uyku kalitesini bozar.