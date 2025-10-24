Kaliforniya’da üç kişinin ölümüne neden olan zincirleme trafik kazasında TIR şoförü, trafiği birbirine kattı.

Bir ailenin ölümüne sebep olan TIR şoförünün uyuşturucu etkisi altında olduğu ortaya çıktı.

Yetkililer sürücünün 21 yaşındaki Jaşanpreet Singh'in bir U dönüşü yaparken aniden hızlandığını ve korkunç kazaya neden olduğunu belirtti.

Singh hakkında uyuşturucu etkisi altındayken ölüme sebebiyet verme ve yaralanmalı kaza suçlamalarıyla dava açıldı.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı, Singh’in ülkede yasal statüsü olmadan bulunduğunu ve hakkında göçmenlik gözaltı kararı çıkarıldığını açıkladı.

6 ARACI PARAMPARÇA ETTİ

Polise göre Singh, kullandığı Freightliner marka tırı Interstate 10 otoyolunda trafiğin yavaşladığı sırada durduramadı.

Araç sekiz farklı araca çarparak büyük bir zincirleme kazaya neden oldu. Kazada Toyota Tacoma kullanan 54 yaşındaki bir sürücü ile Kia Sorento’daki karı-koca, hayatını kaybetti.

İki kişi ağır bir kişi hafif yaralandı. Araç kamerası görüntülerinde tırın yüksek hızla durmakta olan trafiğe girdiği ve alev alarak araçlara çarptığı görüldü.

San Bernardino Bölge Savcısı Jason Anderson olayı “korkunç bir trajedi” olarak niteledi. “Bu olay sanığın dikkatsiz ve bilinçsizce araç kullanmaması halinde önlenebilirdi” dedi.

Singh kefaletsiz şekilde tutuklu bulunuyor ve savcılık suçun ağırlığı nedeniyle tahliye edilmemesi yönündeki talebini sürdürüyor.