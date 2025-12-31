Almanya’nın Düsseldorf kentinde, Hollanda Başkonsolosluğu önünde Hüseyin Baybaşin’in serbest bırakılması talebiyle düzenlenen gösterinin sona ermesinin ardından silahlı saldırı yaşandı. Gösterinin dağılmasından kısa süre sonra, Hüseyin Baybaşin’in yeğeni Çağdaş Baybaşin, aracına binmek üzere olduğu sırada kimliği belirsiz iki kişinin hedefi oldu.

10 EL ATEŞ EDİLDİ, 4 KURŞUN İSABET ETTİ

Edinilen bilgilere göre saldırganlar, Baybaşin’e doğru 10 el ateş açtı. Kurşunlardan 4’ünün isabet ettiği Çağdaş Baybaşin ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Baybaşin’in yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

HÜSEYİN BAYBAŞİN’DEN AÇIKLAMA

Rudaw’da yer alan habere göre, Hollanda’da tutuklu bulunan Hüseyin Baybaşin, saldırının ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklama yaptı. Baybaşin, paylaşımında, “Bunu kim gerçekleştirirse gerçekleştirsin, cevabını onlara bizzat vereceğim” ifadelerini kullandı.

BAYBAŞİN AİLESİNİN GEÇMİŞİ DİKKAT ÇEKİYOR

Baybaşin ailesinin, 1990’lı yıllardan bu yana Avrupa’daki uyuşturucu trafiğinde önemli bir paya sahip olduğu biliniyor. 1998 yılında yakalanan ve Avrupa’da adını duyuran Hüseyin Baybaşin, Hollanda’da müebbet hapis cezası ile cezaevinde bulunuyor.

Çağdaş Baybaşin’in babası Abdullah Baybaşin ise İngiltere’de uyuşturucu kaçakçılığı suçundan 22 yıl hapis cezasına çarptırılmış, 2010 yılında serbest bırakılmıştı. Çağdaş Baybaşin’in de 2011 yılında Türkiye’de yakalandığı ve hapis cezası aldığı biliniyor.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, Alman polisi saldırganların kimliğini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

HÜSEYİN BAYBAŞİN: CEVABINI BİZZAT VERECEĞİM

Hüseyin Baybaşin cezaevinden, "Böylesine aşağılık, haince ve kalleşçe bir saldırıyı kim gerçekleştirirse gerçekleştirsin, cevabını onlara bizzat vereceğim" açıklamasını yaptı.

Çağdaş Baybaşin sosyal medyayı aktif kullanırken lüks paylaşımlarıyla da dikkat çekiyordu.