26 yaşındaki Ramazan Çetin çocukluk arkadaşı Can Buğdaycı ile beraber Ankara'da uyuşturucu sebebiyle hayatını kaybetti. O günden beri ailesinin adalet mücadelesi sürüyor.

"6 AYDIR UYKU UYUYAMIYORUM"

SÖZCÜ TV mikrofonlarına konuşan aile üyeleri isyanını dile getirdi:

"6 aydır yemek yiyemiyorum uyku uyuyamıyorum. Bu o kadar büyük bir acı ki, Ramazan'ı toprağa gömdüm. Ben de onunla beraber gömüldüm."

"Sesimiz olun adalet yerini bulsun. Asıl bunu piyasaya süren ortaya çıkaran satan içen herkes cezalı bizim gözümüzde."