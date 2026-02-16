İstanbul merkezli yürütülen uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda 23 Aralık günü 20 kişi gözaltına alındı ve 17’si tutuklandı. Adana’da faaliyet gösteren Tosmur Grup Başkan Vekili Mehmet Tosmur (45) da aynı operasyonda gözaltına alındı, 27 Aralık’ta serbest bırakıldı.

ADANA ŞOKTA

Mehmet Tosmur’un uyuşturucu iddiasıyla gözaltına alınması şehirde tam bir şok etkisi yarattı. Çünkü Tosmur Grup, Adana’da yaptığı bazı hayır işleriyle de biliniyor. 16 Ocak 2023’te Adana Aile ve Sosyal Hizmet İl Müdürlüğü ile Tosmur grubu arasında, İmamoğlu ilçesinde yapılacak 78 kapasiteli huzurevinin protokolü imzalandı. Protokole İl Müdürü Nevzat Özer ile hayırsever Asiye Hülya Tosmur imza koydular. Adana Valiliği, huzurevi açılışı için özel bir davetiye bastırdı. Üzerinde Aile Bakanlığı, Valilik ve Tosmur Grup’un logoları yer aldı.

ÖZEL UÇAKLA

Açılışa Bakan Mahinur Göktaş ile AKP Adana Milletvekili, Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in de katılacağı duyuruldu. Bakanın, açılış için özel uçakla Ankara’dan Adana’ya gideceği öğrenildi.

NİŞASTA KRALI

Tosmur Grup, 1968 yılında kurulmuş köklü bir firma. Ağırlıklı olarak gıda, ambalaj, kozmetik, finansal teknoloji, oyun ve bankacılık sektörlerinde faaliyet yürütüyor. İlk dijital banka FubsBank A.Ş, şirketin bu alandaki temsilcisi. Bünyesinde Omnia Nişasta şirketini bulunduran grup, bu şirket ile sektörde ‘nişasta kralı’ olarak tanınıyor.