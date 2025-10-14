Geçen çarşamba sabahı uyuşturucu operasyonunda ifadesi alınan birçok ünlü isim, Adli Tıp Kurumu'nda kan, idrar ve saç örnekleri verdi.

Yayınlanan listede ismi bulunan ancak, yurt dışında olduğu için ifade veremeyen şarkıcı Ziynet Sali, Türkiye'ye dönmesinin ardından dün ifadesini verdi.

"YASAKLI MADDE KULLANMADIM"

Sali, sosyal medyada yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Herkese selamlar. Çarşamba günü yapılan operasyonda adımın da geçmesi, beni, ailemi ve beni tanıyan herkesi fazlasıyla üzmüştür."

"Yurt dışında olduğum için ifademi ancak bugün verebildim. İfademde de belirttiğim gibi, hayatım boyunca hiçbir yasaklı madde kullanmadım, bu tür ortamlarda bulunmadım ve özendirici hiçbir paylaşım yapmadım."

"Bunu, sevenlerimin aklında hiçbir soru işareti kalmaması için paylaşıyorum. Sevgi ve iyilikle..."