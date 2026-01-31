İstanbul merkezli operasyon kapsamında Ankara, Muğla ve Yalova'da eş zamanlı baskınlar düzenlendi.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve kamuoyunun yakından tanıdığı isimler şunlar:
Hasan Can Kaya (Komedyen)
Yusuf Aktaş - Reynmen (Şarkıcı/Fenomen)
Emirhan Çakal (Rapçi)
Berkcan Güven (Fenomen/Müzisyen)
Sıla Dündar, Ahmet Can Dündar, Burak Güngör, Mert Eren Bülbül, Mazlum Aktürk, Döndü Şahin ve Fırat Yayla.
İLK GÖRÜNTÜ SAĞLIK KONTROLÜNDEN
Sabah saatlerinde evlerinden alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından hastaneye sevk edildi. Ünlü isimlerin kelepçeli veya yoğun güvenlik önlemleri altında sağlık kontrolüne getirildiği anlara ait görüntüler basınla paylaşıldı. Görüntülerde isimlerin bitkin oldukları ve soruları cevapsız bıraktıkları görüldü.
Hasan Can Kaya sessiz kalırken Reynmen'in gülümsediği anlar dikkat çekti