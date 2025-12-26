Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında Aleyna Tilki, İrem Sak, Danla Bilic, Mümine Senna Yıldız, Yusuf Güney ve Melisa Döngel, Adlî Tıp Kurumu’nda saç ve kan örnekleri alındıktan sonra serbest bırakılmıştı. Yurt dışında olduğu tespit edilen Şeyma Subaşı, Şevval Şahin ve Mert Vidinli hakkında ise yakalama kararı çıkarılmıştı.

SÖZCÜ TV ekranlarında Barış Terkoğlu ile yeni bir programa başlayan Özlem Gürses, Mert Vidinli ile yaptığı görüşmeyi canlı yayında anlattı.

Özlem Gürses o görüşmeyi şu ifadelerle açıkladı:

'YAKINDA TÜRKİYE'YE DÖNECEĞİM'

"- Bu arada bu dosya kapsamında şu anda aranmakta olan, yurt dışında olduğunu bildiğimiz ve hakkında yakalama kararı bulunan bir isim beni yayından önce aradı. Onunla ilgili de birkaç bilgiyi izleyicilerimizle paylaşmak isterim.

- O kişi Mert Vidinli. Mert Vidinli bir gazetede magazin köşesi yazarı. Uzun yıllardır etkinlik tasarımı yapan, markalara danışmanlık veren bir kişi. Şu anda Dubai’de olduğunu kendisi de doğruladı. Orada bir etkinlik için bulunuyormuş."

“- Çok yakında Türkiye’ye döneceğim” dedi. Ama öncesinde, savcılık makamının bana yönelik suç isnatlarıyla ilgili bir hazırlık yapıyorum, bir dosya hazırlıyorum dedi. Pazartesi günü bu dosyayı gerekli yargı mensuplarına avukatlarım aracılığıyla sunacağım. Avukatının Şeyda Yıldırım olduğunu anladım.

Kendi anlatımıyla şunları söyledi:

'ANKARA BÜROKRASİSİ BENİ İYİ TANIR'

“- Ankaralı bir memur ailesinin çocuğuyum. Annemi 7 yaşında, ne yazık ki hava gazı zehirlenmesi kazasında kaybettim. Ben de o sırada oradaydım. Benim için büyük bir acıdır, travmadır. Beni şu anda 91 yaşında olan ve Ankara’da yaşayan babaannem büyüttü. Babam bir kamu bürokratıdır.

- 2007 yılında İstanbul’a üniversite okumak için geldim. Eğlence hayatına meraklıydım, farklı bir yaşam tarzım vardı. Uzun yıllar eğlence sektöründe İstanbul’un birçok gece kulübünde çalıştım, yöneticilik yaptım.

- Sonra büyük markalara ve lüks sektöre danışmanlık yapmaya başladım. Bugüne kadar 250 markayla çalıştım. Benim sayemde görünür oldular sosyal medyada. Kamu kuruluşlarına eğitim ve danışmanlık hizmeti verdim. Bir bakanlık bünyesinde sosyal medya sertifika programının tasarlanmasını yaptım.

- Gittiğim ülkelerde büyükelçiliklerle bir araya gelirim. Büyükelçilerle görüşürüm. Ankara bürokrasisi beni iyi tanır."

'YAŞAM TERCİHLERİMDEN DOLAYI HEP ÖTEKİLEŞTİRİLDİM'

"- Önce Aktüel, sonra Günaydın ekinde davetle ve telifli yazılar yazmaya başladım. Sosyal medyada etki alanım çok büyüdü. Sosyeteyi, cemiyet hayatını ve magazin çevrelerini çok iyi tanırım. Her biriyle çalıştım.

- Gece kulüpleri yönettim, oralarda bulundum. Yaşam tercihlerimden dolayı okul hayatımdan itibaren hep ötekileştirilmiş biriydim.

- Sonra romantik bir hikâye sebebiyle, ayrıntılarını açıklamak istemiyorum, boykot edilen Expresso Love isimli bir markanın reklamını yaptım. Bir fotoğraf çektirdim ve sonrasında bir nefret objesine dönüştüm.

- Beni sevmeyenlerin iddialarıdır bunlar. İnsan pazarladığım, yasaklı madde kullandırdığım gibi iddialarla bütün kariyerimi bitirdiler, ailemi üzdüler."

'AŞIRI TUTUCU BİR İNSANIM'

"- Şu an Dubai’de bir influencer toplantısı için bulunuyorum. Biraz meselelerin yatışmasını bekliyorum. Aynı zamanda da yargısal anlamda savunma kapsamında bir hazırlık yapıyorum.

- Hangi çağda yaşıyoruz, kim kimi fuhuşa sürükleyebilir? Ben aşırı tutucu bir hayat biçimi olan bir insanım. Beni hep zaten hükümete ve iktidara yakın olarak kodladılar.

- Benimle ilgili anlattıkları hikâye neredeyse bir dizi gibi. Ben o kişi değilim. Benim yanımda hiç kimse yokmuş, bunu öğrendim ve bunun hesabını soracağım.”