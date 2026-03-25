İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 8 Ekim 2025 tarihinden bu yana yürütülen uyuşturucu soruşturmalarındaki yeni dalgada kamuoyunun çok yakından tanıdığı 16 ünlü isim gözaltına alındı.

SABANCILARDAN BİRİ İSTANBUL'DA DİĞERİ YURTDIŞINDAYDI

Soruşturma kapsamında iş insanları Burak Elmas, Hakan Sabancı, Kerim Sabancı, oyuncu Hande Erçel, model Didem Soydan ve sunucu Güzide Duran hakkında gözaltına alındı. Oyuncu Hande Erçel'in yurt dışında olduğu öğrenildi. Sabancı ailesi mensuplarından Hakan Sabancı İstanbul'da gözaltına alındı. Kardeş Kerim Sabancı ise İstanbul Havalimanına geldiği anda Narkotik suçlar şube müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Gözaltı listesinin tamamı şu şekilde:



1.Fikret ORMAN

2.Güzüde AKSOY(Güzide DURAN)

3.Hakan SABANCI

4.Kerim SABANCI

5.Hande ERÇEL

6.Burak ELMAS

7.Sezgin KÖYSÜREN

8.Ferhat AYDIN

9.Lütfiye Tuğçe ÖZBUDAK

10.Koray SERENLİ

11.Onur BÜKÇÜ

12.İsmail Behram PERİNÇEKLİ

13.Kaan MELLART

14.Didem SOYDAN

15.Onur TALAY

16.Mustafa TARİ

Göz altılara ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, 'Toplumun genel ahlakının ve toplum yapısı ile aile düzeninin korunması amacıyla' yapıldığı savunulan operasyonlara ilişkin şu ifadelere yer verildi:

16 ÜNLÜ İSİM GÖZALTINDA

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; Toplumun genel ahlakının ve toplum yapısı ile aile düzeninin korunması amacıyla ilgililer hakkında soruşturma başlatılmıştır. Yapılan çalışmalar, toplanan deliller hep birlikte değerlendirildiğinde, kullanmak için uyuşturucu madde bulunduran veya uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştıran toplam 16 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verilmiştir.

2 İSİM HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Soruşturmaya konu olay ile alakalı olarak İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekiplerince şüphelilerin yakalanması için 16 adreste eş zamanlı operasyon yapılmış olup, 14 şüpheli gözaltına alınmıştır. 2 şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkarılmıştır.

Soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürülmektedir."