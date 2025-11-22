Gazeteci Ceylan Sever'in haberine göre, uyuşturucu testi pozitif çıkan ünlüler savcılıkta ifade verdi.

“RAHATSIZLANDIM, KLİNİKTE İLAÇ VERDİLER”

Oyuncu Kubilay Aka, savcı huzurunda Tayland’ın başkenti Bangkok tatilinde rahatsızlandığını ve şiddetli baş ağrısı çektiğini söyleyerek burada tedavi için gittiği bir klinikte kendisine ilaç verildiğini anlattı. Kanında çıkıp saçında çıkmayan bu maddenin bundan kaynaklanabileceğini, uyuşturucu kullanmadığını ifade etti.

DERİN VE DEREN TALU: “ANTİDEPRESAN KULLANIYORUZ, UYUŞTURUCU DEĞİL”

İfade verenler arasında Defne Samyeli’nin kızları Derin ve Deren Talu da vardı. Antidepresan ilaçları kullandıklarını söyleyen Derin ve Deren Talu, uyuşturucu kullanmadıklarını belirttiler, rapordaki sonuçları reddettiler.

“YURT DIŞI SEYAHATİNDE KULLANDIM”

Oyuncu Metin Akdülger, kanında çıkan uyuşturucu madde için yurt dışı seyahatinde kullandığını söyledi.

“PROTEZ SAÇTA ÇIKMIŞ OLABİLİR”

Hem kanında hem de saçında uyuşturucu madde tespit edilen rapora karşın sosyal medya fenomeni Dilan Polat ise doğal saçlardan oluşan protez saç kullandığını belirterek “Ben uyuşturucu kullanmıyorum, protezimde kalmış olabilir.” dedi.

Eşi Engin Polat ise antidepresan kullandığını, reçetesini sunacağını söyledi.

“SONUÇLAR YANLIŞ”

Oyuncu Kaan Yıldırım, çıkan rapora göre kanında uyuşturucu madde tespit edilirken saçında olmamasına dikkat çekti. Raporun hatalı olduğunu ve uyuşturucu kullanmadığı gerekçesiyle çıkan sonuca itiraz etti.

7 İSMİN TESTLERİ TEMİZ ÇIKMIŞTI

Adli Tıp Kurumu raporuna göre, aralarında Demet Evgar, İrem Derici, Zeynep Meriç Aral gibi sanatçıların bulunduğu 7 ismin saç ve kan örneklerinde herhangi bir maddeye rastlanılmadı. Raporları temiz çıkan bu isimlerin de dosyası takipsizlikle sonuçlandı