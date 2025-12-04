Defne Samyeli ve Eren Talu’nun 2011’de sona eren evliliklerinin ardından dünyaya gelen Derin Talu, genç yaşına rağmen sosyal medya ve magazin dünyasında dikkat çeken isimler arasında yer alıyor.

Açıklamaları ve paylaşımlarıyla sık sık konuşulan Talu, bu kez özel hayatıyla öne çıktı.

Uzun süre aşk hayatını gözlerden uzak tutan Derin Talu’nun sevgilisinin Tanalp Tokgöz olduğu öğrenildi.

İkili, ilişkilerini dolu dizgin sürdürürken birbirlerine dair kareleri de sosyal medyada paylaşmayı ihmal etmiyor.

22 yaşındaki Talu, Tokgöz ile birlikte İsviçre’de tatile çıktı. Çiftin Instagram’dan paylaştığı fotoğraflar kısa sürede ilgi görürken, Derin Talu’nun da sevgilisiyle geçirdiği anları sık sık takipçilerine aktardığı görüldü.

Öte yandan Derin Talu, daha önce ablası Deren Talu ile birlikte bir uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınmalarıyla da gündeme gelmişti.