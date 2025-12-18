İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında bu sabah 12 yeni isim hakkında gözaltı kararı verildi.



İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından sabah 07.00'de çok sayıda ünlü gözaltına alındı.



UYUŞTURUCU SORUŞTURMASI FUHUŞA SIÇRADI



Yeni Şafak muhabiri Burak Doğan'ın haberine göre, gözaltına alınan Cihan Şensözlü ile yurt dışında olduğu için hakkında yakalama kararı çıkarılan Mert Vidinli hakkında 'uyuşturucu' soruşturmasına ek olarak 'fuhuş' suçlamasıyla da gözaltı kararı çıkarıldığı öğrenildi.