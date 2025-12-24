'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 20 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda kokain, esrar ve uyuşturucu kullanmaya yarayan aparatlar ele geçirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında; 'Uyuşturucu Madde İmal ve Ticaret', 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak amacıyla özel yer, donanım veya malzeme sağlamak, kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler almak', 'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' ile 'Fuhuşa Teşvik ve Aracılık Etme' suçlarından 22 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

20 GÖZALTI

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul, Muğla, Adana ve Antalya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 20 şüpheli gözaltına alındı. Diğer şüphelilerden birinin cezaevinde bulunduğu tespit edilirken, bir şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Öte yandan şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda; kokain, esrar ve uyuşturucu kullanmaya yarayan aparatlar ele geçirildi.