İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca düzenlenen uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme var.
Bu kapsamda gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 21 ismin savcılık işlemleri tamamlandı.
Buna göre, Duman grubunun solisti Kaan Tangöze, şarkıcı Murat Dalkılıç, oyuncu İsmail Hacıoğlu ve Kemal Doğulu savcılık işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
5 TUTUKLAMA İSTEMİ
Soruşturma kapsamında Barış Talay, Dilara Kırmıt, Ramazan Bayar, Tolga Kulakçı ve Tolga Sezgin ise tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Geriye kalan 12 kişi yönünden savcılık, adli kontrol uygulanmasını istedi; Bu grupta 2 kişi hakkında ev hapsi, 10 kişi hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı talebiyle hakimliğe sevk kararı verildi.