İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve kamuoyunda büyük yankı uyandıran operasyonda yargı süreci hızla ilerliyor. "Uyuşturucu madde kullanımını özendirme", "uyuşturucu ticareti ve kullanımı" ile "fuhşa yer ve imkan sağlama" suçlamalarıyla gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorguları tamamlandı. Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilen şüpheliler, savcılık ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Mahkeme, dosyada sunulan delilleri ve suçlamaların niteliğini göz önüne alarak 6 ismin de tutuklu yargılanmasına karar verdi. Soruşturma kapsamında cezaevine gönderilen isimler şunlar: Simge Barankoğlu Taha Özer Eda Alboya Ebru Arman Arif İskilip Heves Güzel

