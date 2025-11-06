AA muhabiri Zeynep Yeşildal'ın aktardığına göre; İstanbul’da ünlü isimlere yönelik uyuşturucu operasyonunda Duygu Özaslan Mutaf, Demet Evgar Babataş, Mert Yazıcıoğlu, Zeynep Meriç Aral, Ceren Moray Orcan, Hadise Açıkgöz, Özge Özpirinçci Yamantürk hakkında kovuşturmaya yer olmadığına ilişkin karar verildi.
TEST SONUÇLARI NEGATİF ÇIKTI
Adli Tıp Kurumu'nca uyuşturucu kullanıp kullanmadıklarının belirlenmesi için 7 ünlü ismin kan ve saç örnekleri alınmıştı.
Daha sonra yapılan analizler sonucu test sonuçları 'negatif' çıktı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan uyuşturucu soruşturmasında 'Uyuşturucu madde kullanma' suçlaması yöneltilen 19 ünlü isim 8 Ekim'de sabah saatlerinde evlerinden alınmıştı. 8 kişinin test sonuçlarının pozitif çıktığı öne sürülmüştü.