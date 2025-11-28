İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 8 Ekim Çarşamba günü başlatılan soruşturmada, “Uyuşturucu madde kullanmak” suçlamasıyla aralarında tanınmış isimlerin de bulunduğu 19 kişi ifadeye çağrıldı. Şüpheliler, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumu’na götürülerek saç ve kan örneği verdi.

TIBBİ İLAÇ SEBEBİYLE TESTİ POZİTİF ÇIKMIŞTI

Yapılan testlerin ardından 19 kişiden 8’inin sonuçlarının pozitif olduğu bildirildi. Bu isimler arasında yer alan İrem Derici, test sonucunun kullandığı ilaçlardan kaynaklandığını belirterek savcılığa ifade verdi.

"ÇOK GÜZELİM DİYE DAVA AÇMIŞLAR"

Adliye girişinde açıklama yapan Derici, sürecin rutin bir prosedür olduğunu vurgulayarak, "Çok güzelim diye dava açmışlar, ifade vermeye giriyorum. Dosyayı kapatmaya geldik, sonuçlarımız tertemiz çıktı. Prosedür olduğu için geldik. Grip olana 'Niye antibiyotik alıyorsunuz' diye soruyor musunuz; benim de kafam hasta" ifadelerini kullandı.

Derici’nin avukatı ise işlemin standart bir uygulama olduğunu, müvekkilinin kollukta verdiği ifadenin savcılıkta tekrar edileceğini söyledi.