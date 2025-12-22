Uyuşturucu soruşturmasında hakkında yakalama kararı çıkarılan, Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun kuzeni Kasım Garipoğlu'nun 2019'dan bu yana Dominik Cumhuriyeti pasaportu sahibi olduğu ve pasaporttaki isminin de Kevin Graham olduğu ortaya çıktı.

Cumhuriyet'ten Miyase İlknur'un haberine göre, Garipoğlu’nun babası Hayyam Garipoğlu da Vanuatu vatandaşlığını aldı.

MAL VARLIĞINA EL KONULDU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda hakkında yakalama kararı bulunan iş insanı Kasım Garipoğlu’nun tüm mal varlığına el koydu.

GARİPOĞLU’NUN MAL VARLIĞINA BLOKE

Savcılık kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Garipoğlu hakkında uyuşturucu ticaretinin finansmanı ve suçtan elde edilen gelirlerle bağlantılı olduğuna dair kuvvetli şüpheler bulunuyor. Bu kapsamda soruşturma, Türk Ceza Kanunu’nun uyuşturucu kullanımını kolaylaştırma (TCK 190) ile uyuşturucu madde bulundurma ve kullanma (TCK 191) maddeleri çerçevesinde yürütülüyor.

Savcılık talimatıyla Garipoğlu’na ait banka hesapları, taşınmazlar ve şirket ortaklık payları donduruldu. Alınan kararın, suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi amacıyla uygulandığı belirtilirken, soruşturmanın ilerleyen aşamalarda yeni isim ve bağlantıları kapsayacak şekilde genişleyebileceği ifade edildi.

Garipoğlu'nun Sarıyer'de bulunan evinde arama yapıldı. Jandarma ekiplerinde yapılan aramalarda, 1 adet ruhsatlı tabanca, 1 adet kuru sıkı tabanca, 8 adet uyuşturucu hap, 4 parça kristal şeklinde uyuşturucu madde, 51 adet üzerinde 'Trıbu spirit' ibaresi bulunan içerisinde uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen kartuş kutu bulundu.